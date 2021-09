Promozione girone C, il programma della prima giornata

Squadre padovane protagoniste in Promozione. Nel girone C protagoniste Limena, Vigontina San Paolo, Armistizio Esedra Don Bosco, Aurora Legnaro, Azzurra Due Carrare, Calcio Saonara Villatora, Monselice Calcio, Piovese e Villafranchese.

Padovane protagoniste anche in Promozione. In special modo in due gironi, quello C e D, dove si trovano la maggior parte della compagini cittadine e della provincia.

GIRONE C

La grande ammucchiata in questo raggruppamento, con alcune corazzate pronte a darsi battaglia a colpi di gol e pochi gol subito. Sarà il girone dei dettagli e dell'equilibrio verso l'alto. Limena e Villafranchese favorite d'obbligo dopo gli investimenti estivi, mezzo gradino sotto Vigontina San Paolo e Piovese, mentre il Monselice per storia e blasone è da inserire d'obbligo nel lotto di quelle che possono lottare per un campionato di vertice. Curiosità per l'Aurora Legnaro, mentre Azzurra Due Carrare e Saonara Villatora mine vaganti. Per mantenere la categoria invece ecco l'Armistizio Don Bosco, con tanti giovani interessanti da mettere in vetrina.

Di seguito la prima giornata con le designazioni arbitrali:

Arre Bagnoli Candiana-Badia Polesine (Arb: Davide Tiozzo Fasiolo di Chioggia - 1°Ass: Francesco Rossini di Padova - 2°Ass: Paolo Bortoletto di Padova)

Azzurra Due Carrare-Nuovo Monselice (Arb: Mattia Baccaglini di Rovigo - 1°Ass: Nicola Vettori di Treviso - 2°Ass: Davide Puggina di Este)

Porto Viro-Aurora Legnaro (Arb: Fabio Squarcina di Venezia - 1°Ass: Mattia Selvatico di Adria - 2°Ass: Alberto Aguiaro di Adria)

Saonara Villatora-Casalserugo Maserà (Arb: Vitaly Caminotto di Sandonà di Piave - 1°Ass: Marco Bonello di Este - 2°Ass: Enrico Magro di Padova)

Limena-Armistizio Esedra Don Bosco (Arb: Mattia Boscolo Chio di Adria- 1°Ass: Adarsh Rosiglioni di Sandonà di Piave - 2°Ass: Rocco Borrello di Padova)

Vigontina San Paolo-Piovese (Arb: Riccardo Missagia di Vicenza - 1°Ass: Augusto Baruggi di Treviso - 2°Ass:Vladimir Gavajuc di Mestre)

Villafranchese-Loreo (Arb: Rajiv Samuele Cestaro Sedona di Treviso - 1°Ass: Simone Bedin di Mestre - 2°Ass: Enrico Franchin di Adria)