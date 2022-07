Promozione, calciomercato: Abano, Albu per sigillare la difesa

In Promozione, l'Abano di mister Perrone si muove con circospezione sul mercato, ma quando lo fa, tieni gli occhi aperti sui giovani. Dal Graticolato Gelsi ecco il giovanissimo difensore di origine rumena Daniel Constaing Albu. Classe 2003, ha giocato in settori giovanili di grande pregio come Union Cadoneghe, Campodarsego, Mestrino e Borgoricco, oltre ad essere reduce nella stagione appena conclusa da una prima parte di stagione con la maglia della Curtarolese, prima di approdare a dicembre al Graticolato Gelsi.

Queste le sue parole al sito ufficiale dell'Abano: «Non vedo l’ora di iniziare. Ho tanta voglia di imparare e di crescere. Sto già iniziando ad ambientarmi e devo dire che si respira davvero un bel clima. Farò del mio meglio per dare un contributo importante e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me».