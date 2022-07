Promozione, calciomercato: Abano, blitz vincente per Carani e Perrotta

Il mercato dell'Abano si stappa e nel giro di due giorni piazza un doppio colpo di grande rilevanza per la categoria Promozione. Dal Monselice ecco approdare in neroverde il centravanti Piermaria Carani, mentre in mezzo al campo spazio dall'Albignasego per il centrocampista Francesco Perrotta. Esperienza e gioventù, un bel mix per il tecnico Perrone, che potrà disporre di due grandissimi giocatori per il suo nuovo progetto Abano. "Ho avuto ottime sensazioni sin dal primo incontro – le parole di Carani – La società sta facendo le cose per bene, basta guardare le persone che hanno preso: da Carlo Perrone, ex giocatore professionista con trascorsi importanti anche da allenatore, a Gigi Capuzzo, che come responsabile del settore giovanile è un altro nome di primo livello. Dopo la retrocessione dall’Eccellenza, l’Abano vuole ripartire bene e la strada è quella giusta. In più per me è un “ritorno alle origini”, perché da bambino sono partito proprio da qui prima di entrare nelle giovanili di Padova e Milan. È uno stimolo in più, che mi piace e mi entusiasma."

Non solo nuovi acquisti, anche conferme, come quella di Filippo Bozza, centrocampista classe 2002 su cui la società neroverde conta molto per il futuro.