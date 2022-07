Promozione, calciomercato: Abano, c'è anche Marco Fasolo dall’Euganea Rovolon Cervarese

Mister Perrone l'aveva detto e in questa prima fase di mercato sta mantenendo la promessa: giocatori tecnici, in grado di saltare l'uomo ed esaltare il pubblico. Il quarto innesto dell’Abano di Carlo Perrone è l'esterno offensivo Marco Fasolo, ex Euganea Rovolon Cervarese. Protagonista di una super stagione in Prima Categoria, l'ex prodotto del settore giovaile di Padova, Cittadella ed Este, ino ai Giovanissimi per poi completare la trafila con Allievi Regionali e juniores nazionali dell’Este, è pronto a tornare in Promozione dopo le ottime stagione al Rivereel, interrotte dalle recenti parentesi in Prima al Due Monti Montegalda e l’Euganea Rovolon Cervarese, con cui ha vinto il campionato quest'anno.

Queste le dichiarazioni del talento 1996 ai canali ufficiali neroverdi: "Sono qui per fare una grande stagione insieme al mister e alla società, che mi hanno subito convinto per la serietà e la professionalità che mi hanno dimostrato. Non ci ho messo tanto a decidere: giocare per un club così prestigioso e blasonato è motivo di orgoglio e di emozione. Ho tanta voglia di dimostrare le mie qualità e credo sia il momento giusto per “definirmi” come calciatore. Sono carico a mille e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura."