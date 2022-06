Promozione, calciomercato: ABC Bagnoli Candiana, ecco un doppio arrivo in porta

L'ABC Bagnoli Candiana ha scelto la via green in porta per affrontare il campionato di Promozione 2022-2023. Il primo acquisto è Lorenzo Rizzato, prelevato dalla juniores nazionale dell’Este: nato il 12 agosto del 2004, ha fatto l’intera trafila nel vivaio giallorosso dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili del Tribano. Queste le sue parole al sito ufficiale arancionero: "Sono molto contento e affascinato per il progetto che ha in mente la società. Le sensazioni sono molto positive, perché credo tanto nelle potenzialità che questa realtà offre. Farò del mio meglio per dare alla squadra un buon contributo e per togliermi delle belle soddisfazioni insieme al gruppo."

La seconda ufficialità riguarda Manuel Melega: nato il 13 luglio del 2004, si è affacciato al calcio nel vivaio dell’Agna per poi disputare sette stagioni nelle file della Rocca, di cui ha difeso i pali anche nell’ultimo campionato juniores élite. Ecco le dichiarazioni di Malega: "Ringrazio la società ABC Arre Bagnoli per l’opportunità che mi sta dando. Non vedo l’ora di scendere in campo e di lottare per la maglia. Sono assolutamente felice della scelta che ho fatto. Obiettivi? La priorità è la salvezza. Poi proveremo a guardare più in alto, consapevoli di dover crescere e migliorare giorno dopo giorno."