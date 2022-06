Promozione, calciomercato: ABC Bagnoli Candiana, Imeraj e Boscain in arancionero

Terzo e quarto innesto di mercato per l’ABC Arre Bagnoli, che in solo colpo risolvono i problemi sulle fasce difensive ufficializzando l'arrivo del terzino sinistro Fabio Boscain dal Cartura e del terzino destro Angelo Imeraj dalla Juniores del Pozzonovo.

Due acquisti funzionali per il tecnico Lunardonon, giovani e di gran futuribilità. Entrambi scalpitano per iniziare: "Sono un terzino destro, ma posso essere impiegato anche da esterno alto su entrambe le fasce – le parole di Angelo Imeraj – Sono molto contento di approdare a Bagnoli, in una squadra che ha ottenuto ottimi risultati e valorizzato molto i giovani. Obiettivi? Ho ancora tanto da imparare e voglio crescere ancora. Farò del mio meglio per dare il miglior contributo possibile alla squadra in tutte le occasioni in cui ci sarà bisogno. Dobbiamo sempre essere positivi, in modo da partire subito con la giusta mentalità e affrontare al meglio le prime partite."

Anche Boscain non vede l'ora di mettersi in gioco: "Sono contento di tornare in Promozione dopo due stagioni in Prima. Le prime sensazioni sono molto positive e sono deciso a ripagare la fiducia della società. La priorità sarà creare fin da subito un gruppo compatto e affiatato, che in queste categorie è sempre fondamentale."

Da segnalare anche il rinnovo dell’esterno sinistro Enrico Zanardo, classe 1998, pronto a disputare un’altra stagione in maglia arancionera.