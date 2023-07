Promozione, calciomercato: l'Arcella risponde alla Piovese ingaggiando Franceschini e Cibin

Si alza il sipario sulla stagione del nuovo Arcella di mister Bertan. Lunedì sera la squadra bianconera si radunerà per la prima volta agli ordini dell'ex tecnico della United Borgoricco Campetra, pronta per cominciare ufficialmente la preparazione in vista della nuova stagione agonistica nel campionato di Promozione. Il direttore generale Ceccato ha allestito una gran bella formazione per la prossima campagna, conscio della volontà della piazza di tornare in Eccellenza quanto prima.

Sono da inquadrare in questo senso gli ultimi due regali per il reparto avanzato bianconero: Damiano Franceschini ed Andrea Cibin. Il primo è un classe 1991, vecchia conoscenza della zona patavina per avere vestito le maglie di San Paolo e Campodarsego, reduce dall'ultima esperienza tra Eccellenza e D con il Portogruaro. Una seconda punta o esterno offensivo con tanti gol nei piedi. Cibin è un'altra punta decisamente completa, reduce da due campionati vinti in Eccellenza con Villafranca Verones e Clivense. Un passo indietro di categoria per farne uno in avanti a maggio 2024? È questo l'auspicio che i tifosi arcellani sperano di poter assaporare nei prossimi mesi.