Promozione, calciomercato: Bacchin approda all'ABC Bagnoli Candiana

Esperienza e forza difensiva in arrivo all'ABC di mister Lunardon, con Mattia Bacchin, difensore classe 1994 in arrivo dalla Rocca. Nel suo curriculum tanta Eccellenza con Monselice, del suo mentore Cristiano Masitto, e poi ben sette stagioni con il Pozzonovo. In seguito, per il nativo di Monselice, esperienze in Promozione con l'Azzurra Due Carrare e l'Unione Cadoneghe, prima del ritorno a casa a La Rocca in Prima Categoria. Ora una nuova esperienza al piano superiore per questo autentico "coltellino svizzero della difesa".

Queste le sue dichiarazioni dal sito ufficiale della squadra arancionera: "Sono felice e orgoglioso per la fiducia che la società ha riposto in me. Essendo il più 'vecchio' della rosa, dovrò sicuramente mettere la mia esperienza a disposizione dei ragazzi. La squadra viene da un bellissimo quarto posto: l’obiettivo è provare a fare ancora meglio, pur consapevoli che non sarà semplice. Il gruppo è solido, la società è seria e ben organizzata: ho avuto sin da subito una buonissima impressione."