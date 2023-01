Promozione, calciomercato: Fontanivese San Giorgio, doppio colpo in entrata con Antonello e Volpara

Il mercato per risalire in classifica. Sono da vedere in quest'ottica gli ultimi rinforzi approdati in casa Fontanivese San Giorgio, al penultimo posto nel girone D di Promozione. Il ds Tuzzolo ha ingaggiato il centrocampista Mirko Antonello e il forte trequartista Emanuele Volpara, reduce dai primi mesi in forza all'Arcella.

Antonello è reduce da un'esperienza in Argentina, mentre Volpara, per la categoria, è un vero e proprio colpaccio. Negli ultimi anni, il classe 1987, ha giocato con Nuova Loreggia, Real Martellago, Vigontina San Paolo, Belfiorese e Pozzonovo fra le altre. In più, cosa che non guasta, abita proprio a Fontaniva, ergo il suo attaccamente alla maglia sarà ancora più sentito.

Al rientro in campionato, domenica 15 gennaio, la squadra dell'Alta è attesa dalla trasferta molto importante in ottica salvezza contro il Pro Venezia.