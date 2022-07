Promozione, calciomercato: Monselice, preso Businarolo dal Pozzonovo

Il Monselice continua a rinforzarsi in quota under e questa volta fa la spesa in casa Pozzonovo con l'arrivo del jolly difensivo Andrea Businarolo. Nato il primo agosto del 2003, il nuovo giocatore biancorosso può essere impiegato sia da centrale che da terzino: cresciuto nei vivai di Solesinese e La Rocca, ha poi completato la trafila a Pozzonovo fino all’esordio in Eccellenza.

Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale del Monselice: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova entusiasmante avventura. Ho trovato sin da subito una società seria, disponibile e con le idee molto chiare. Ora sta a noi dare tutto per questa maglia. Il campionato? Ci attende un percorso difficile, con tante avversarie di livello. Dobbiamo pensare a vincere di partita in partita, in modo da puntare al miglior traguardo possibile."

Dello stesso avviso anche il leader Giovanni Vedovato, classe 1985, all'ennesima stagione con il Monselice: "Finalmente si riparte e non vedo l’ora di tornare in campo. Rispetto allo scorso anno ci saranno playoff e playout, quindi ci sarà da sudare e combattere fino all’ultima giornata. Ci attende un girone tosto, perché molte squadre si sono rinforzate e attrezzate per vincere il campionato: poi si sa che, affrontando il Monselice, c’è sempre il clima di una finale. Dovremo essere bravi a difendere i nostri colori contro chiunque e con ogni mezzo possibile. Ormai ho perso il conto delle mie stagioni in biancorosso. Ho sempre detto che giocare qui è diverso: si respira e si vive il calcio vero, quello di una volta. Indossare la maglia del Monselice deve essere motivo di orgoglio e con questa maglia non ci si può MAI tirare indietro. La si deve onorare e rispettare perché dietro c’è una storia, c’è una piazza, ci sono dei tifosi che per questi colori hanno fatto e faranno qualsiasi cosa. Non voglio fare pronostici, voglio solo iniziare al più presto. La squadra è competitiva: sono rimasti i “vecchi” che hanno un’esperienza invidiabile e sono arrivati tanti nuovi giovani, che se saranno bravi a calarsi sin da subito nella “mentalità Monselice” si toglieranno delle grosse soddisfazioni. Di sicuro c’è tanto da lavorare. Sempre. Spero con tutto il cuore che i tifosi e gli UM ci supportino anche quest’anno. Per noi sono fondamentali, rappresentano il dodicesimo uomo in campo. E non è una frase fatta, perché chi gioca a Monselice lo sa bene. Tutti uniti per un unico obiettivo."