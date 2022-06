Promozione, calciomercato: Monselice, c'è la conferma di Notolini e l'arrivo di De Toni

Il Monselice metta a segno il terzo colpo del mercato assicurandosi dalla juniores nazionale dell’Este centrocampista multiuso Mattia De Toni.

Il classe 2004 è cresciuto nel vivaio del Mestre prima di completare la trafila giovanile con i giallorossi. Centrocampista tecnico, rapido e veloce, può disimpegnarsi sia come mezzala, sia come trequartista. Queste le sue parole al sito ufficiale del Monselice: "Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa nuova esperienza, soprattutto per come sono stato cercato e voluto dalla società. Per me è un onore arrivare in una squadra reduce da un grande secondo posto: sarà una grossa opportunità per mettermi alla prova e dare il meglio di me stesso. Spero di dare un buon contributo con le mie prestazioni e di aiutare il Monselice a conquistare un piazzamento di classifica tale da costringere tutte le altre a guardare solo in alto. Ce la metterò tutta per farmi trovare pronto."

Per un Mattia che arriva, ecco un altro che rinnova, come Mattia Notolini, mediano classe 1992 alla sua quarta stagione in maglia biancorossa.