Promozione, calciomercato: Monselice, poker di conferme importanti per mister Simonato

Il Monselice 2022/2023 tra giovani innesti under e rinnovamento dello staff tecnico, continua la sua opera di rifacimento per dare a mister Simonato un team competitivo in grado di risalire in Eccellenza. In attacco sarà ancora il bomber serbo Bojan Djordjevic, classe 1994, capocannoniere dell’ultimo girone C di Promozione con ben 17 gol a condurre il reparto offensivo biancorosso, a caccia di un altro campionato da dominatore delle aree di rigore avversarie.

Sempre in avanti spazio per il talentuoso Nicolò Cavaliere, classe 2002, mentre gli altri due rinnovi riguardano la difesa, dove è ufficiale la permanenza in biancorosso del portiere Nicola Simonato (classe 1983) e del terzino destro Marco Rizzato (1998).