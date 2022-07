Promozione, calciomercato: Monselice, Peraro è un nuovo calciatore biancorosso

Campagna di rafforzamento ormai in fase di completamento per il Monselice di mister Simonato, che tinteggia ulteriormente il reparto «fuori quota» assicurandosi dalla Rocca il difensore centrale Filippo Peraro.

Nato l’8 luglio del 2004, il nuovo giocatore biancorosso è cresciuto nel vivaio neroverde completando l’intera trafila fino alla juniores élite. Queste le sue dichiarazioni dai canali social della societa biancorossa:

"Sono onorato di entrare a far parte di questa importante e storica società. Essendo di Monselice conosco già un po’ l’ambiente e non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura. Sono consapevole che sarà una sfida dura e impegnativa, ma ce la metterò tutta e mi farò trovare pronto in ogni momento."