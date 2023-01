Promozione, calciomercato: Monselice, c'è il tuttofare Larcerti per mister Simonato

Non si può dire che il Monselice non abbia fatto le cose per bene in sede di mercato invernale per affrontare al meglio il girone di ritorno del campionato di Promozione raggruppamento C. Dopo Bazzani, Salvatore, Carraro e il figliol prodigo Zecchinato, ecco l'arrivo del multiruolo Alessandro Lacerti.

Nato il 17 novembre del 1999, il nuovo giocatore biancorosso è cresciuto nelle giovanili della Rocca fino al 2015 per poi completare la trafila all’Abano con Allievi Élite e juniores nazionale: con il club termale disputa pure una stagione e mezza in serie D (con semifinale-playoff persa contro la Triestina) e metà anno in Eccellenza prima del trasferimento di nuovo in D ai trentini del St Georgen. Nel 2020 vola negli Stati Uniti per conseguire la laurea e la relativa borsa di studio alla «Central Methodist University», con la cui formazione calcistica arriva due volte in semifinale nazionale aggiudicandosi tre Conference di fila.



«Prima di giocare in serie D, facevo principalmente l’interno di centrocampo o l’esterno offensivo – afferma Lacerti – Poi mi hanno spostato terzino destro, ma sono a completa disposizione del mister: dove avrà bisogno, sarò pronto a dare tutto me stesso. Monselice, per me, rappresenta una bellissima sfida: mio nonno era una “vecchia gloria” biancorossa ed è venuto a mancare due anni fa. Mi ero ripromesso di venire qui per aiutare la società a tornare nelle categorie che merita e darò l’anima per dare un contributo importante. Già le prossime due domeniche avremo un’ottima opportunità per risalire la classifica, visto che affronteremo le prime della classe. Ci faremo trovare pronti».