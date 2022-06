Promozione, calciomercato: i primi movimenti dell'Abano di mister Perrone

Primo colpo in entrata, di grande esperienza, per l’Abano di Carlo Perrone, che ufficializza l’arrivo dal Limena del jolly difensivo Michele Di Maggio. Terzino destro o centrale, poco cambia per l'ex canterano del Casalserugo, che lascia Limena dopo tanti anni:

«Tra Vigodarzere, VigoLimenese e Limena, che di fatto sono la stessa società che negli anni ha cambiato nome, ho fatto undici stagioni. Oltre che capitano ero perciò anche una sorta di punto di riferimento per i ragazzi, il mister e la società. Cambiare squadra non è stato facile, ma avevo bisogno di nuovi stimoli: non è nelle mie corde adagiarmi su quanto fatto nel passato per vivere di rendita. Abano ha una storia di primissimo livello nel panorama dilettantistico e poterci giocare è assolutamente un onore».

In tema riconferme, sono da segnalare i rinnovi del centrale difensivo Alessandro Zatta, classe 2001, prodotto del vivaio e pilastro della prima squadra già da diverse stagioni, l’esterno destro Lorenzo Proto, il centravanti Pier Mario Favaro e il centrocampista Nicola Capuzzo.