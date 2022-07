Promozione, calciomercato: Spessato e Banzato fanno sognare la Villafranchese

Dopo aver messo in sicurezza la porta, con l'arrivo di Enrico Rosellini, la Villafranchese, ambiziosa compagine di Promozione, piazza due colpi pronti a squassare il mercato di categoria.

Il direttore sportivo Marcato ha firmato la punta dell'Academy Plateola Filippo Spessato, classe 1993 e una montagna di gol in carriera in Eccellenza e Promozione, mentre in mezzo al campo un pupillo di mister Ton, il centrocampista Alberto Banzato (1994), ex Curtarolese. Due acquisti di grande rilevanza, ma anche una società in espansione a 360°.

Ad ottobre la Villafranchese inaugurerà il suo nuovo centro sportivo con il fiore all'occhiello del campo in sintetico a disposizione di prima squadra e giovanili.