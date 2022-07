Promozione, calciomercato: la Villafranchese pesca allo Janus, ecco il baby Rosca

In Promozione, altro squillo di tromba della Villafranchese da parte del Ds Davide Marcato, che in ottica under, acquista dallo Janus Roberto Rosca. Classe 2003, l'ex Juniores élite dello Janus, arriva da una stagione ricca di gol, ben 20, e un certo dominio tecnico e fisico sui suoi pari età. Giocatore fortemente voluto da Marcato e mister Ton, il giovane Rosca dovrà sgomitare parecchio per trovare spazio nel folto reparto avanzato della squadra di Villafranca, guidato dal sempre positivo Spessato.