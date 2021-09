Promozione, Coppa Italia Veneto: tutti i risultati della 3°giornata

Serata di risultati sorprendenti per le squadre padovane militanti in Promozione e scese in campo per la Coppa Italia-Veneto

Tante emozioni e sorprese in questo mercoledì sera di Coppa le squadre padovane. Ecco l'analisi delle gare

Girone 8

Campigo-Fontanivese San Giorgio 4-4

Zemanlandia dalle parti di Campigo, dove i padrodni di casa di spartiscono la posta in palio con la Fontanivese San Giorgio. Risultato che fa molto comodo all'Ambrosiana Trebaseleghe, che avanza in Coppa Veneto in questo modo.

Classifica

Ambrosiana Trebaseleghe 4 Fontanivese San Giorgio 2 Campigo 1

Girone 9

Curtarolese-Villafranchese 1-4

riposa: Limena

Serviva il miracolo sportivo ed è arrivato con un gol all'ultimo respiro per la Villafranchese in quel di Curtarolo. Due gol per tempo, rigori sbagliati, flipper di occasioni da ambo le parti, ma alla fine passa per differenza reti la Villafranchese. Eroe della serata Alimani, con una rete al 95'.

Classifica

Villafranchese 4 Limena 4 Curtarolese ?0

Girone 11

Aurora Legnaro-Armistizio Esedra Don Bosco 2-0

Piovese-Casalserugo Maserà 1-0

Nello scontro diretto tra Legnaro ed Armistizio Esedra Don Bosco ad avere la meglio sono i padroni di casa con un secco 2-0 che li qualifica al primo posto. Piovese che non si smentisce e con il minimo sforzo porta a casa la posta in palio, grazie ad una rete di Toffanin su calcio di rigore al 75'.

Classifica

Aurora Legnaro 7 (+4 differenza reti) Piovese 7 (+2 differenza reti) Armistizio Esedra Don Bosco 3 Casalserugo Maserà 0

Girone 12

Dolo-Vigontina San Paolo 1-1

Unione Cadoneghe-Saonara Villatora 2-3

Nel marasma del gruppo 12 a qualificarsi è il Dolo, mentre Vigontina San Paolo e Saonara Villatora, vittoriosa in trasferta in casa del Cadoneghe sono a 4 punti. Entrambi con differenza reti a 0, ma con il Vigontina San Paolo con 5 reti fatte e subite, mentre il Saonara Villatore con 6 fatte e subite. In poche parole, equilibrio fino all'ultimo secondo.

Classifica

Dolo 5 Vigontina San Paolo 4 Saonara Villatora 4 Unione Cadoneghe 3

Girone 13

Badia Polesine-Azzurra Due Carrare 1-2

riposa: Nuovo Monselice

Conclude a punteggio pieno il gironcino di Coppa Italia-Veneto Promozione l'Azzurra Due Carrare, dopo la grande vittoria per 2 a 1 in trasferta a Badia Polesina. Protagonista dell'incontro Chinello, autore di un gol e autentico trascinatore della squadra patavina

Classifica

Azzurra Due Carrare 6 Badia Polesine 1 Nuovo Monselice 1

Girone 14

Loreo-Porto Viro 4-2

riposa: Arre Bagnoli Candiana

Nessun problema per il Loreo, che rispetta i pronostici della vigilia ed abbatte a suon di gol il Porto Viro. Apre Talpo, doppietta di Paio e Veronesi le marcature del Loreo, mentre per il Porto Viro segnano Monetti e Ballarin.

Classifica