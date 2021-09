Promozione, Coppa Italia-Veneto: i match delle squadre padovane

Mercoledì sera di Coppa per tante compagini padovane. Appuntamento tra poco in campo per l'ultima giornata dei gironi di Coppa Italia-Veneto Promozione. Ancora tante situazioni in bilico in tutti i gironi di Coppa.

Girone 8

Campigo (0) - Fontanivese San Giorgio (1)

Ambrosiana che ha già fatto ampiamente il suo dovere in questo girone ed ora deve sperare nel Campigo. Fontanivese a caccia di tanti gol per mettere la differenza reti a suo favore e avanzare nella competizione.

Classifica

4 Ambrosiana Trebaseleghe

1 Fontanivese San Giorgio

0 Campigo

Girone 9

Curtarolese (0) - Villafranchese (1)

riposa: Limena

Situazione fotocopia del girone 8, con la Villafranchese chiamata a fare almeno 4 gol, senza subirne, contro la Curtarolese già eliminata e priva del suo faro in mezzo al campo, Pavanello. Gli ospiti sono chiamati a dimostrare di essere all'altezza delle ambizioni di inizio stagione.

Classifica

4 Limena

1 Villafranchese

0 Curtarolese

Girone 11

Aurora Legnaro (4) - Armistizio Esedra Don Bosco (3)

Piovese (4) - Casalserugo Maserà (0)

La grande ammucchiata. ?Scontro diretto per cuori forti tra Legnaro ed Armistizio Esedra Don Bosco, mentre per la Piovese c'è - sulla carta - il facile impegno contro il Casalserugo Maserà, chiamato ad una prova di orgoglio in questo ultima valzer in Coppa.

Classifica

4 Aurora Legnaro

4 Piovese

3 Armistizio Esedra Don Bosco

0 Casalserugo Maserà

Girone 12

Dolo (4) - Vigontina San Paolo (6)

Unione Cadoneghe (0) - Saonara Villatora (1)

Anche qui parola d'ordine equilibrio. Il big match della serata è sicuramente tra Dolo e Vigontina San Paolo, con quest'ultimi avanti e reduci dal pareggio subito allo scadere dal Monselice. Spazio alle seconde linee e i giovani tra Unione Cadoneghe e Saonara Villatora.

Classifica

6 Vigontina San Paolo

4 Dolo

1 Saonara Villatora

0 Unione Cadoneghe

Girone 13

Badia Polesine (1) - Azzurra Due Carrare (3)

riposa: Nuovo Monselice

Azzurra Due Carrare avanti in classifica, ma occhio al Badia Polesine, squadra in forma e sempre ostica, in particolare tra le mura amiche. Trasferta rodigina decisiva per l'Azzurra, chiamato a confermare quanto fatto vedere in campionato in questi primi scorci stagionali.

Classifica

3 Azzurra Due Carrare

1 Badia Polesine

1 Nuovo Monselice

Girone 14

Loreo (3) - Porto Viro (1)

riposa: Arre Bagnoli Candiana

Al Loreo basta un punto, nel girone in cui si trova anche la padovana Arre Bagnoli Candiana. Porto Viro in campo con le seconde linee, ma voglioso di fare il colpaccio contro la favorita del girone.

Classifica

3 Loreo

1 Porto Viro

1 Arre Bagnoli Candiana