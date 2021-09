Promozione, Coppa Veneto 2021: si parte domenica 5 settembre

Anche in Promozione si comincia con la Coppa Veneto. Tante squadre padovane subito in campo a partire dalle 16.00

Cinque gironi coinvolti, sette partite in programma, dodici squadre coinvolte. Sono i numeri della Coppa Veneto 2021 Promozione al via domenica 5 settembre a partire dalle ore 16.00, con l'eccezione del match tra Vigontina San Paolo e Unione Cadoneghe, posticipo delle ore 17.00.

Si prospetta un cammino complesso nel girone 8 per l'Ambrosiana Trebaseleghe tra Campigo e Fontanivese, mentre nel girone 9 è subito derby time tra Limena e Curtarolese, divise da pochi chilometri di distanza. Nel girone 11 debutto per l'Armistizio Esedra Don Bosco contro la Piovese, mentre a Legnaro va in scena un'altra gara molto sentita tra i padroni di casa dell'Auroa e il Casalserugo Maserà. Girone 12 di ferro con Saonara Villatora subito alla prova del 9 contro il Dolo, mentre Vigontina San Paolo e Unione Cadoneghe sono chiamate a confermare quanto fatto intravedere nel precampionato. Chiude il girone 13 della bassa, con Nuovo Monselice e Badia Polesine subito chiamati ad una partita decisiva per il proseguo della competizione.

Di seguito il calendario dei match.

Girone 8

Ambrosiana Trebaseleghe-Campigo

riposa: Fontanivese San Giorgio

Girone 9

Limena-Curtarolese

riposa: Villafranchese

Girone 11

Armistizio Esedra Don Bosco-Piovese

Aurora Legnaro-Casalserugo Maserà

Girone 12

Saonara Villatora-Dolo

Vigontina San Paolo-Unione Cadoneghe (ore 17)

Girone 13

Nuovo Monselice-Badia Polesine

riposa: Azzurra Due Carrare