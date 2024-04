Promozione, Coppa Veneto: Limena campione, Eccellenza ad un passo!

Il Limena di Boscaro nella storia dopo la vittoria nella finale di Coppa Veneto Promozione avvenuta nella serata di mercoledì 10 aprile sui veronesi della Belfiorese. Un successo maturato ai rigori dopo che nei tempi regolamentari e supplementari la contesa era terminata in parità, 0-0.



Si arriva alla lotteria dei rigori e il sangue freddo dei ragazzi di Boscaro con Carraro, Asoletti, Chinello e Boaron diventa decisivo per regalare il semi-certo ripescaggio per l'Eccellenza 2024-2025 alla società padovana. Ricordiamo che il Limena nel girone C occupa attualmente il sesto posto ad un punto dall'ultimo posto disponibile per i playoff occupato attualmente dai veneziani del Cavarzere.

Questo il tabellino della gara:



BELFIORESE - LIMENA 3-4 dcr

0-0 dopo i tempi supplementari

BELFIORESE

Maragna, Riolfi (1’sts Turrini), Brighente, Nikolic, Mettifogo, Bouih, Rebbass (7’pts Marconi) , Santacaterina, Soave, Forgia, Plamedeala.

PANCHINA: Fontana, Gobbo, Franchetto, Tadiotto, Lovato, Rovetti, Nordera.

ALLENATORE Burato.

LIMENA:

Zilio, Frison, Asoletti, Maniero (23’ st Calabresi), Fantin, Andreasi, Salvadori (13’ pts Boaron), Regazzo (38’st Carraro), Chinello, Niselli (7’ pts Menegazzo), Artuso (32’ st Menale).

PANCHINA: Vlad, Varotto, Giacomini, Pittarello

ALLENATORE Boscaro.

Arbitro: Taouili di Vicenza

Assistente di Linea: Caminotto-Gasparotto

Rigori: per la Belfiorese gol di Soave, Santacaterina e Bouih; per il Limena di Carraro, Asoletti, Chinello e Boaron