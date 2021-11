Promozione, Coppa Veneto: Villafranchese in semifinale contro il Noventa Piave

In Coppa Veneto accoppiamento molto insidioso in semifinale per la Villafranchese di mister Millan. L'avversario da affrontare è il Noventa Piave, con la gara d'andata mercoledì 8 dicembre