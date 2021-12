Promozione, le decisioni del giudice sportivo per la 13°giornata

In vista della decima giornata del campionato Promozione girone C e D, ecco le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda squalificati e diffidati. Da segnalare le due giornate di squalifica date ad Enrico Lunardi del Limena e Alessandro Biolo della Piovese.

Di seguito tutte le delibere del giudice sportivo, dal comunicato all'interno di figcveneto.it:

2 Giornate di squalifica: Enrico Lunardi (Limena), Alessandro Biolo (Piovese)

1 Giornata di squalifica per V Infrazione raggiunta: Jury Casarotto (Ambrosiana Trebaseleghe), Mattia Regazzo, Cacco Giovanni e Michael Vanzella (Saonara Villatora), Sebastiano Rosa (Monselice)