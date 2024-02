Promozione, ESCLUSIVA: Piovese, mister Nardo in odore di esonero

Non c'è pace per una delle corazzate del girone C del campionato Promozione, la Piovese del presidente Bertani. Dopo avere sollevato dall'incarico a metà ottobre Graziano, è questione di ore l'esonero di Luca Nardo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il pari di ieri pomeriggio contro il Saonara Villatora di Simonato, l'ennesimo risultato deludente di questo scorcio di 2024 biancorosso, con appena 6 punti fatti sui 15 disponibili. La Piovese si trova al terzo posto in classifica a -7 dal battistrada Pozzonovo. Dopo una brillante risalita tra novembre e dicembre, con il nuovo anno il metodo Nardo è entrato in profonda crisi, guarda caso in concomitanza con il pari nel big match contro il Pozzonovo di Sabbadin del 21 gennaio scorso. Da quel momento, gli spifferi e le frizioni provenienti dallo spogliatoio sono diventati sempre più continui nei confronti del nocchiero veneziano e i 2 punti nelle ultime 3, con tanto di sconfitta netta la settimana scorsa nello scontro diretto per il secondo posto con l'Arcella, stanno spingendo verso un ulteriore cambio di rotta.