Promozione, Giorne C: Azzurra Due Carrare missione salvezza compiuta

Festa Azzurra Due Carrare, che peccato Euganea Rovolon Cervarese. Missione compiuta per gli uomini di Sandon, che dopo l’1-0 del match di andata piegano mister Fiorin (il grande ex) e i suoi ragazzi con identico punteggio anche nel playout di ritorno e conquistano così la permanenza in Promozione.

Nonostante la grande tensione, la gara corretta, con gli ospiti più ficcanti su palla inattiva, mentre i locali si affidano alle invenzioni del tridente meraviglia Chinello-Guzzo-Gusso. Il gol partita arriva in zona Cesarini con il solito Samuele Chinello, abile a depositare in porta il gol che vale un'altra stagione in Promozione. All'Eugena restano gli applausi per la rimonta nel finale di regular season, ma l'inesperienza a certi livelli è costata cara ai Fiorin boys.



Questo il tabellino della gara

AZZURRA DUE CARRARE-EUGANEA ROVOLON CERVARESE 1-0

AZZURRA DUE CARRARE: Zilio, Pavan, Frison, Zabarella, Gardellin (33’ p.t. Condino), Andreon, Businaro (32’ s.t. Michelotto), Contarin (22’ s.t. Regazzo), Guzzo (36’ s.t. Tono), Chinello (43’ s.t. Forster), Gusso. A disp. Stefani, Zaggia, Aggio, Destro. All. Diego Sandon.

EUGANEA ROVOLON CERVARESE: Bazzolo, Alberti, Franzina, Lovisetto, Giacomazzi, Silvestrin, Montemezzo (37’ s.t. Corrà), Morello (12’ s.t. Pollacchini), Kercuku (14’ s.t. Trabuio), Fasolo (37’ s.t. Garon), Celestre. A disp. Nicolè, Rubin, Kitenge, Chiarotto, Gradella. All. Valeriano Fiorin.

ARBITRO: Moroso di Venezia.

RETE: 42’ s.t. Chinello.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Contarin e Businaro. Recuperi: 2’ e 3’.