Promozione, giorne C: mister Lunardon (ABC) "La dedica è tutta per Daniele Busso"

Ancora una volta l'ABC di Lunardon si dimostra squadra di sostanza e porta a casa dei punti importanti sul campo difficile dell'Euganea Cervarese Rovolon. Queste le parole del tecnico Lunardon:

«Una bella vittoria, direi una vittoria di sostanza. Abbiamo affrontato una buona squadra, che dispone di ottime individualità e non merita assolutamente la classifica che si ritrova. Siamo stati bravi a soffrire e a colpire quando era il momento di farlo. La dedica è tutta per Daniele Busso, che in settimana è stato operato per la frattura alla tibia. Testa bassa e lavorare, un passetto alla volta: il nostro primo obiettivo resta una salvezza tranquilla, da raggiungere prima possibile. Ora pensiamo a mercoledì sera e alla sfida di coppa con lo Scardovari».