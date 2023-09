Promozione, girone A-B: tutti i risultati e le classifiche della 1°giornata

Nel raggruppamento A il Merlara impatta 2-2 in casa dell'Oppeano. Tanti gol e divertimento nel girone B, con le vittorie in goleada di Fontanivese San Giorgio e Galliera, mentre cade in maniera inopinata in casa il San Giorgio in Bosco