Promozione, girone C: 1-1 tra Monselice e Vigontina

Gara intensa e ricca di azioni gol a Monselice, nella seconda giornata del girone C di Promozione. Alla fine un punto che lascia l'amaro in bocca per i padroni di casa

Posta in palio spartita tra Monselice e Vigontina San Paolo in uno dei derby del girone C del campionato di Promozione.

Un finale thrilling, con la squadra di Simonato in grado di rimettere in sesto la gara a tempo praticamente scaduto. Al Comunale di Monselice, sotto una pioggia fitta, si sono viste comunque due ottime squadre, in grado di dire la loro in questo raggruppamento.

La cronaca

Il Monselice gioca, la Vigontina riparte. È questo il leit motiv della gara. Rispetto alle partite precedenti, il Monselice cerca di prendere subito campo e di non scoprirsi troppo, come accaduto nel doppio confronto contro l'Azzurra Due Carrare.

Primo squillo di marca ospute con Baliello, ma Simonato smanaccia. Intorno al quarto d'ora ecco Lemeti andare vicino alla rete ben due volte. In un caso Fasolo si supera, mentre nella seconda occasione la pala si spegne a fil di palo. Tra il 18' e il 22' ancora Monselice con Vedovato e due volte Galato, ma Fasolo è in giornata di grazie e abbassa la saracinesca della porta del Vigontina San Paolo. Dopo aver attraversato il primo tempo in balia degli attacchi di casa, ecco di nuovo gli ospiti con Baliello, ma Simonato devia in angolo.

Nel secondo tempo ancora Fasolo si esalta su Gasparetto e il Vigontina trova il gol con Nardi al 48'. Rabbiosa la reazione del Monselice, ma con poca lucidità. Gli attacchi si infrangono regolarmente contro la difesa del Vigontina San Paolo sino all'89'. L'uomo del destino è Djordjevic, abile nel scodellare in area un tiro cross insidiosissimo dalla sinistra, che coglie impreparato Fasolo e regala un punto tutto sommato meritato per quanto visto in campo tra le due compagini.



Il tabellino del match:



MONSELICE: Nicola Simonato, Gradella, Vedovato (41’ s.t. Barison), Rosa, Voltolina, Dalla Via (23’ s.t. Notolini), Lemeti (12’ s.t. Morello), Menesello (33’ s.t. Carani), Djordjevic, Gasparetto, Galato (19’ s.t. Cavaliere). A disp. Bellamio, Varroto, Zompa, Varotto. All. Luca Simonato.

VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Celegato, Barina, Radici (17’ s.t. Tinello), Canton, Trevisan (48’ s.t. Garavello), Nardi (43’ s.t. Paccagnella), Casagrande, Scarpa (32’ s.t. Piccolo), Teodoro, Tommaso Baliello (23’ s.t. Majolo). A disp. Favaron, Thomas Baliello, Prandin. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Ferron di Vicenza.

RETI: 3’ s.t. Nardi, 44’ s.t. Djordjevic.

NOTE: Spettatori 350 circa.

Ammoniti Barina, Trevisan, mister Simonato, Celegato, Morello, Vedovato e Tinello.

Angoli: 12-7. Fuorigioco: 2-0. Recuperi: 1’ e 4’.