Promozione, girone C: i bomber delle padovane dopo 13 giornate

Il re dei marcatori del girone C del campionato Promozione ha un nome e un cognome sin dalla prima giornata: Bojan Djordjevic del Monselice. I dubbi erano molto pochi sulle qualità tecniche e realizzative del ragazzo a disposizione di mister Simonato. Metterlo in moto non è nemmeno così difficile, visto che fa gol in ogni maniera possibile. Di bomber in bomber ecco Samuele Chinello, dell'Azzurra Due Carrare. Professione trequartista con il vizietto, bello pesante, della marcatura su calcio di punizione.

A sei reti ecco tre certezze per la categoria: Simone Bernardi dell'ABC Arre Bagnoli Candiana, Francesco Minozzi della Villafranchese e Alberto Vignato del Saonara Villatora. Mentre con 5 marcature ecco un quartetto da tenere d'occhio per il girone di ritorno: Nicolò Cavaliere del Monselice, Marco Viola della Villafranchese, Davide Ruzza del Vigontina San Paolo e Niccolò Bertipaglia (ABC)

Ecco il riepilogo dei top bomber delle squadre padovane della Promozione girone C: