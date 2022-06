Promozione, girone C: 9 riconferme in casa Villafranchese per la prossima stagione

Prime conferme in casa Villafranchese per il campionato di Promozione 2022/23. Restano agli ordini del nuovo tecnico Alessandro Ton ben nove giocatori della stagione appena conclusa. Tra tutti ecco il capitano Pietro Mezzalira, istituzione in quel di Villafranca, nonché cuore pulsante della mediana. Insieme a lui ecco Matteo Selmin e il trequartista Francesco Minozzi, reduce da 10 reti in stagione. In avanti ecco Vladimir Rusu, chiamato a migliorare le 11 marcature dell'annata appena trascorsa, mentre un jolly buono per tutti i ruoli, e per questo ancora più prezioso in vista di una stagione lunga e faticosa, è il tuttofare Andrea Vezu ancora a Villafranca. In ottica fuoriquota, ottimi i mantenimenti in rosa di Nicolas Cappellari, titolare aggiunto in questa temporada, oltre a Samuel Canella, Riccardo Carraro e Gianmarco Carlana.

Giocatori di valore, che insieme all'arrivo di Rosellini in porta, formeranno il nucleo fondante della Villafranchese 22/23 di mister Ton.