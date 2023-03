Promozione, girone C: Abano all'ultimo posto, l'Euganea Rovolon Cervarese ne fa 4

La cura Capuzzo è durata una giornata e la 1°Categoria si avvicina sempre di più. L'Abano ripiomba all'ultimo posto a -1 dall’ABC Arre Bagnoli e a -2 dai rivali di giornata, che in un colpo solo guadagnano due posizioni ed entrano - con merito - in zona-playout. Merito di una grande Euganea Cervarese Rovolon, capace di imporsi in casa sui neroverdi con il risultato di 4 a 2 con na prestazione di grande livello agonistico e tecnico. Per l'Abano val bene il copia-incolla di tutta la stagione, con una squadra a rincorrere i soliti demoni irrisolti.



Primo tempo sonnecchiante di entrambe le compagini, con la sola traversa di Kercuku al 12' a ravvivare il pomeriggio. Si torna in campo e nel giro di 23' arrivano tre gol dei locali. Montemezzo sblocca al 49', Celestre raddoppia al 54' e Kercuku su rigore triplica al 67'. Tutto finito? Macché. L'Abano reagisce con il solito Favaro, che dal dischetto accorcia le distanze al 74'. Per il bomber di Capuzzo gol numero otto della sua stagione. Gli ospiti si scoprono e quattro minuti dopo vengono puniti dal terzo penalty di giornata per l'Euganea. Dal dischetto va stavolta Fasolo e sigla il 4 a 1. Nel tempo rimanente c'è spazio per la nona rete stagionale di Favaro, ancora su rigore, e per il rosso del centrale difensivo dell'Abano Zatta. Degno epilogo di un match da dimenticare per i neroverdi e da incorniciare per Morello e compagni.

Questo il tabellino della gara:

EUGANEA ROVOLON CERVARESE-ABANO 4-2



EUGANEA ROVOLON CERVARESE: Bazzolo, Gradella, Franzina, Lovisetto (23’ s.t. Pollacchini), Lovato (34’ s.t. Giacomazzi), Silvestrin, Montemezzo, Morello, Kercuku (39’ s.t. Trabuio), Fasolo, Celestre (39’ s.t. Corrà). A disp. Nicolè, Kitenge, Garon, Perdon, Guerra. All. Valeriano Fiorin.

ABANO: Braggion, Barison, Bellossi, Capuzzo, Bulli, Zatta, Toffanin (34’ s.t. Gazzola), Leonardis (9’ s.t. Barbiero), Favaro, Berardinelli (9’ s.t. Proto), Marchetti. A disp. Zerbetto, Zandonà, Grassi, Ingushi, Di Maggio. All. Gigi Capuzzo.

ARBITRO: Bortoletto di Treviso.

RETI: 4’ s.t. Montemezzo, 9’ s.t. Celestre, 22’ s.t. Kercuku (rigore), 29’ s.t. (rigore) e 42’ s.t. (rigore) Favaro, 33’ s.t. Fasolo (rigore).

NOTE: Spettatori 130 circa. Espulso al 43’ s.t. Zatta per doppia ammonizione. Ammoniti Lovisetto, Montemezzo, Trabuio, Barison, Proto e Gazzola. Recuperi: 1’ e 4’