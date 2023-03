Promozione, girone C: la cura Capuzzo risveglia l'Abano, Azzurra Due Carrare sconfitto

Un lampo di Marchetti e l'esordio di Gigi Capuzzo sulla panchina dell'Abano è subito vincente. I neroverdi battono nel derby l'Azzurra Due Carrare, conquistano la prima vittoria del girone di ritorno e tornano al penultimo posto in classifica, sorpassando l'Euganea Rovolon Cervarese e portandosi ad un solo punto dall'accesso alla zona playout.

Bene la squadra di Capuzzo, di nervi e orgoglio, mentre c'è parecchio da lavorare in casa Sandon: l'Azzurra Due Carrare è appena un punto sopra la zona playout.

Dopo un primo tempo combattuto e avaro di emozioni, il lampo decisivo arriva al 52' in contropiede: verticalizzazione di Nicola Capuzzo per l’imbucata di Gabriele Marchetti, che a tu per tu con Denis Zilio mette dentro con grande freddezza.

Questo il tabellino della gara di Monteortone:

ABANO-AZZURRA DUE CARRARE 1-0



ABANO: Braggion, Barison, Bellossi, Capuzzo, Bulli, Zatta, Toffanin (9’ s.t. Gazzola), Leonardis (24’ s.t. Grassi), Favaro, Berardinelli (32’ s.t. Zandonà), Marchetti. A disp. Zerbetto, Libero, Ingushi. All. Gigi Capuzzo.

AZZURRA DUE CARRARE: Zilio, Aggio, Pavan (17’ s.t. Gusso), Grigio, Gardellin, Andreon, Businaro (36’ s.t. Zabarella), Contarin (36’ s.t. Regazzo), Michelotto, Chinello, Lazzaro (28’ s.t. Forster). A disp. Stefani, Condino, Zaggia, Albertin, Tono. All. Diego Sandon.



ARBITRO: Zennaro di Mestre.

RETE: 7’ s.t. Marchetti.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso al 24′ p.t. Tono dalla panchina, per proteste. Ammoniti Barison, Grassi, Contarin e Regazzo. Recuperi: 2’ e 4’.