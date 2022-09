Promozione, girone C: Abano che botta, sorride il Cavarzere

Un esordio casalingo da incubo per l'Abano targato Carlo Perrone. Allo Stadio delle Terme, nella seconda giornata del girone C della Promozione, vince il Cavarzere con il risultato finale di 2 a 0. Una sconfitta, quella dell'Abano, frutto di due disattenzioni difensive su cui il bravo tecnico padovano dovrà lavorarci, e tanto, in settimana. Polato e Zanellato hanno trovato la via del gol su azioni da corner nel primo tempo. Ergo serve maggiore concentrazione nei neroverdi in queste situazioni. Aldilà dei due episodi dei gol subiti, l'Abano ha cercato con il gioco di tenere viva la gara, ma gli uomini di Mantoan hanno dimostrato il motivo per cui sono con il Porto Viro e la Villafranchese una delle favorite per l'ascesa in Eccellenza. L’opportunità più ghiotta è stata sui piedi del difensore centrale Francesco Bulli, che in avvio di ripresa si vede respingere la conclusione sulla linea a portiere battuto. Pochino per le ambizioni neroverdi. Adesso c'è solo da resettare e mettere la testa sulla gara di domenica prossima, contro il lanciatissimo Limena di mister Prisco.

Questo il tabellino della gara di Abano:

ABANO-CAVARZERE 0-2

ABANO: Acciaccaferri, Di Maggio, Zandonà, Barbiero, Bulli, Marchetti (18’ s.t. Carani), Lazzarin (42’ p.t. Gazzola), Fasolo (42’ p.t. Calore), Favaro, Bellossi, Mbachu (34’ p.t. Godbe, dal 33’ s.t. Capuzzo). A disp. Zerbetto, Cecchinato, Risdonne, Buja. All. Carlo Perrone.

CAVARZERE: Dardengo, Girotto, Morin (39’ s.t. Alessandro Bertaggia), Caraceni, Polato, Grigoletto, Tommaso Boscolo, Pianta (21’ s.t. Berti), Zanellato (33’ s.t. Mazzetto), Hermas, Davide Boscolo (26’ s.t. Nordio). A disp. Mottaran, Berto, Alberto Bertaggia, Marangon, Tiozzo, All. Roberto Mantoan.

ARBITRO: Tonetto di Treviso.

RETI: 13’ p.t. Polato, 40’ p.t. Zanellato.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Barbiero, Favaro, Capuzzo, Carani, Morin e Nordio. Recuperi: 1’ e 4’.