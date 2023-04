Promozione, girone C: sprofondo Abano, ufficiale la Prima Categoria

Ora c'è anche la matematica: l'Abano retrocede in Prima Categoria. Nell'ultima gara casalinga della stagione l’ABC Arre Bagnoli espugna lo Stadio delle Terme con il risultato di 3 a 1 e condanna l’Abano di Gigi Capuzzo. Una stagione nata male e finita peggio per i neroverdi, in cui a pagare le discutibili decisioni societarie in sede di mercato è stato prima Carlo Perrone e poi Capuzzo. Nel mezzo tanti giocatori non all'altezza della categoria, spesso in balia di situazioni più grandi di loro.



Al contrario, l'ABC dimostra di crederci nei playout e contro i neroverdi finalmente sfoggia l'orgoglio che gli appartiene. Dopo la traversa al 6' di Donati, l'ABC passa con Massaghri al 9' e raddoppia al 26' proprio con Donati su calcio di punizione. Passano undici minuti ed arriva il tris degli uomini di Lunardon con il solito Simone Bernardi. Un autentico mistero come un giocatore della sua qualità sia relegato in Promozione. A proposito di qualità, al 39' arriva il gol della bandiera di Favaro, il più continuo degli uomini di Capuzzo nell'arco del campionato.



La ripresa resta vivace, Gazzola sfiora il gol della speranza, Favaro cerca l'eurogol in rovesciata, ma la palla si perde a lato. L'ABC risponde con il solito Bernardi, ma questa volta Braggion è attento. Alle Terme c'è spazio solo per le lacrime e per una retrocessione fa male alla passione dell'esigente pubblico di Abano.

Questo il tabellino della gara.

ABANO-ABC ARRE BAGNOLI 1-3



ABANO: Braggion, Proto (16’ s.t. Toffanin), Zandonà, Grassi (47’ s.t. Libero), Di Maggio, Zatta, Gazzola (39’ s.t. Buja), Capuzzo, Favaro, Marchetti, Lazzarin. A disp. Zerbetto, Bulli, Leonardis, Berardinelli, Chouhani, Andrici. All. Gigi Capuzzo



ABC ARRE BAGNOLI: Melega, Cecconello, Zanardo, Trovò, Bacchin, Salmaso, Bressan (47’ s.t. Zanetti), Massaghri (39’ s.t. Boccardo), Zagolin (28’ s.t. Lemeti), Donati (34’ s.t. Boscain), Bernardi. A disp. Rizzato, Marchioro, Zanella. All. Matteo Lunardon



ARBITRO: Battaglia di Vicenza



RETI: 9’ p.t. Massaghri, 26’ p.t. Donati, 37’ p.t. Bernardi, 39’ p.t. Favaro



NOTE: Spettatori 120 circa. Ammoniti Grassi e Favaro. Recuperi: 1’ e 4’