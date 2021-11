Promozione, girone C: ribaltone ABC, Aurora Legnaro ancora sconfitta

L'ABC Arre Bagnoli Candiana non si ferma più e dopo il successo di Porto Viro trova tre punti pesanti come il piombo nello scontro con l'ultima in classifica l'Aurora Legnaro. 2-1 il risultato finale, ma che sofferenza per gli uomini di Diego Sandon. Nonostante la sconfitta, c'è da sorridere per l'Aurora Legnaro: gli uomini di Lunardon sono vivi e vogliosi di risalire. Non tarderanno ad arrivare i punti in classifica, con prestazioni di grinta e carattere come quella di Bagnoli.

LA CRONACA

Pronti via e subito Aurora Legnaro in avanti. Al 7' è Gabriele Salmaso a surriscaldare subito la gara con una splendida conclusione lunga distanza su cui Di Stasio può fare ben poco, ma con un pizzico di fortuna per i locali si perde sul fondo. Gli ospiti continuano a premere e al 12' Seno converge sul sinistro, dopo aver seminato il panico in area di rigore, e spara una rasoiata su cui la difesa dell'ABC si salva in qualche modo. I tempi sono maturi e un minuto dopo la metà del tempo ecco il vantaggio del Legnaro. Seno dalla destra fa partire un cross su cui Andy Rigato ha la sensibilità giusta per fare da sponda alla botta mancina di prima intenzione di Esposito. Di Stasio resta di stucco, l'Aurora Legnaro è meritoriamente in vantaggio. L'ABC è stordito e almeno fino al 39' non fornisce segnali di vita. All'improvviso, come spesso accade a queste latitudini, ci pensa Bernardi a mettere apposto le cose con una punizione d'essai. Il pareggio è galvanizzante per i padroni di casa, che nel recupero trovano il sorpasso. Donati batte una grande punizione dalla sinistra, Tono è tutto meno che perfetto e per Grazian, da due passi, è un gioco da ragazzi depositare la palla in rete. Nella ripresa ancora spettacolo a Bagnoli. L'ABC si divora due occasioni gigantesche con Bernardi e Redi. In entrambi i casi Tono si fa perdonare l'errore in precedenza. L'Aurora Legnaro combatte senza parura e al 62' con Esposito grida al gol, ma Di Stasio è un guardiano sicuro ed affidabile. Nei minuti finali i padroni di casa sfiorano il tris con Ongaro, mentre a pochi istanti dal triplice fischio è ancora Esposito a non trovare la rete. Anche in questo Di Stasio salva tutto a mano aperta con un grande intervento.

Ecco il tabellino del match:



ABC ARRE BAGNOLI: Di Stasio, Cecconello (22’ s.t. Bader Massaghri), Ongaro, Grazian (22’ s.t. Amine Massaghri), Trovò, Minelli (41’ s.t. Zanardo), Redi (27’ s.t. Bertipaglia), Busso, Zagolin (27’ s.t. Nicolò Sandon), Donati, Bernardi. A disp. Creuso, Frizzarin. All. Diego Sandon

AURORA LEGNARO: Tono, Lazzarin, Giulio Pittaro, Michele Pittaro (24’ s.t. Smaggiato), Fornaro, De Rossi, Rigato (8’ s.t. Spiandorello), Giorgio Pittaro, Esposito, Salmaso, Seno (36’ s.t. Regazzo). A disp. Zancato, Pizzo, Fava, Rossi, Cacco, Bianchi. All. Matteo Lunardon

ARBITRO: Martucci di Verona

RETI: 23’ p.t. Esposito, 39’ p.t. Bernardi, 47’ p.t. Grazian.

Ammoniti Seno, Lazzarin, Minelli, Bader Massaghri e Grazian.

Recuperi: 2’ e 5’.