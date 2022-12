Promozione, girone C: ABC, doppio colpo con Bressan e Marchioro

L'ABC Arre Bagnoli Candiana si rifà il trucco e fa suoi due prospetti di grande valore per questa seconda parte di stagione. Dall'Arcella arriva Tommaso Bressan, fantasista ed esterno offensivo classe 2003. L'ex bianconero aveva trovato grande spazio con mister Tentoni la scorsa annata, meno in questa con Fonti, tanto da spingere il direttore sportivo Ceccato a lasciarlo accasare alla corte di Lunardon. Queste le sue prime parole con la maglia ABC: "Le prime impressioni sono senz’altro positive – afferma Bressan – Ho trovato davvero un bel gruppo, a cui spero di dare un contributo importante per risalire la classifica."

Un ritocco in avanti, un bel rinforzo anche in difesa, con l’arrivo dal Loreo del giovane jolly difensivo Nicolò Marchioro. "Sono molto felice di essere qui – le prime parole del centrale Marchioro – Questa per me è come una seconda casa, visto che conosco già buona parte della squadra e ho tanti amici. La rosa è molto giovane e ha un grande potenziale: ci si allena ad alta intensità e questo è un altro aspetto assolutamente importante. L’obiettivo è giocare il più possibile per aiutare la società, lo staff e i compagni a raggiungere i traguardi prefissati."