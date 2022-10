Promozione, girone C: il Monselice scappa, Zaghetto lo riprende al 91'

Altro pomeriggio stregato per il Monselice, che al «Maurizio Sacco» di Bagnoli trova solo un pareggio contro l'ABC, Arre Bagnoli Candiana. Djordjevic nel primo tempo per gli ospiti, Zagolin in pieno recupero nella ripresa, siglano i gol di questo pareggio assolutamente giusto per quanto visto in campo.

La squadra di Simonato è in evidente deficit di fiducia in questo momento, ma si sta risvegliando. In questo senso rete di Djordjevic è un'ottima notizia per i biancorossi, perché finalmente ritrovano il bomber serbo al massimo dei giri. Meno buona la notizia del doppio giallo di Zecchinato, che priverà della sua classe i biancorossi contro il Badia Polesine. Per Lunardon, tecnico dell'ABC, qualche cosa da rivedere in termini di atteggiamento, con la sensazione che questa squadra sia decisamente Bernardi dipendente. Sicuramente la novella di giornata è l'exploit del classe 2003 Zaghetto, hombre del partido per i locali.

Questo il tabellino della gara di Bagnoli:

ABC ARRE BAGNOLI-MONSELICE 1-1

ABC ARRE BAGNOLI: Rizzato, Cecconello (44’ s.t. Imeraj), Boscain (27’ s.t. Zanardo), Bacchin, Busso (26’ s.t. Zagolin), Massaghri, Lemeti (18’ s.t. Violato), Greggio (9’ s.t. Zaghetto), Celi, Donati, Bernardi. A disp. Melega, Mancinelli, Nicola Frizzarin, Zeffin. All. Matteo Lunardon.

MONSELICE: Nicola Simonato, Businarolo, Tonazzo (16’ s.t. De Toni), Notolini, Rosa, Dalla Via, De Leo (16’ s.t. Varroto), Menesello, Djordjevic (44’ s.t. Fornasiero), Bahhar (1’ s.t. Berto), Zecchinato. A disp. Lugari, Giovanni Frizzarin, Gori, Peraro, Deliallisi. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Gironi di Verona.

RETI: 33’ s.t. Djordjevic, 46’ s.t. Zaghetto.

NOTE: Spettatori 350 circa. Espulso al 42’ s.t. Zecchinato per doppia ammonizione. Ammoniti Boscain, Busso, Celi, Notolini, Rosa e Djordjevic. Recuperi: 2’ e 4’.