Promozione, girone C: l'ABC torna alla vittoria in trasferta a Porto Viro

Sembrava un'altra gara stregata per l'ABC Arre Bagnoli Candiana, ma alla fine ecco la vittoria. I ragazzi di mister Sandon tornano a respirare l'inebriante odore dei tre punti dopo la vittoria contro il Porto Viro, nella nona giornata del campionato di Promozione girone C. Prestazione da squadra vera quella degli arancioneri, che portano a casa dei punti fondamentali in chiave salvezza.

LA CRONACA

Nel primo tempo l'ABC Arre Bagnoli Candiana prova a portarsi avanti con Zagolin, ma Pregnolato dimostra a tutti il suo valore e riesce a sventare la minaccia con un super intervento. Siamo al 25'. Gli ospiti dominano l'incontro e con Donati e Bernardi, costringono ancora Pregnolato agli straordinari. È un monologo quello dell'ABC che sfiora il vantaggio con Donati e Massaghri, ma dove non arriva Pregnolato ecco in entrambi i casi il palo. All'85' finalmente la rete dei padovani. Corner del solito ineffabile Bernardi e testa di Ongaro. Questa volta per Pregnolato non c'è nulla da fare. L'ABC vola a 11 punti, mettendosi in zona sicurezza. Notte fonda per il Porto Viro, ancora a 6 punti e in crisi di gioco evidente.

Ecco il tabellino del match:



PORTO VIRO: Lorenzo Pregnolato, Nachit (17’ s.t. Filippo Pregnolato), Cattin (1’ s.t. Tiengo), Bizzaro, Nicolò Monetti (39’ s.t. Ballarin), Scapoli (46’ s.t. Astolfi), Marangon, Iosob, Garbi (8’ s.t. Fusetti), Andreello, Enrico Monetti. A disp. De Simone, Girello, Zanetti. All. Giuseppe Augusti.



ABC ARRE BAGNOLI: Di Stasio, Cecconello (21’ s.t. Bader Massaghri), Ongaro, Grazian (28’ s.t. Amine Massaghri), Trovò, Minelli, Redi (33’ s.t. Bertipaglia), Busso, Zagolin (28’ s.t. Nicolò Sandon), Donati, Bernardi. A disp. Creuso, Bertaggia, Zanardo, Violato. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso.



RETE: 85' Ongaro.

Ammoniti Nachit, Nicolò Monetti, Andreello, Trovò, Busso e Zagolin.

Recuperi: 0’ e 5’.