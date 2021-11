Promozione, girone C: spettacolo tra ABC e Vigontina San Paolo, alla fine 2-2

Gol, spettacolo e rimpianti da ambo le parti tra tra l’ABC Arre Bagnoli di Diego Sandon e la Vigontina San Paolo di Massimo Malerba. 4 reti, rimonte, contro rimonte e un punto a testa e un punto a testa che muove poco la classifica e rallenta le ambizioni di alta classifica di ambo le compagini. Sul neutro di Anguillara Veneta c'è stato spettacolo, in una gara piena di capovolgimenti di fronte e agonisticamente valida.

La Cronaca

Nei primi minuti l’ABC Arre Bagnoli va vicina due volte al gol dell'uno a zero. Sandon e la traversa di Bernardi, certificano il dominio dei padroni di casa. Incredibilmente però, il vantaggio lo trova la Vigontina San Paolo. Trovò, in fase di disimpegno, è tutto meno che impeccabile e ad approfittarne è il solito Davide Ruzza che fredda un inebetito Di Stasio. I padroni di casa non ci stanno. Fasolo si supera ancora su Sandon, mentre Minelli non arriva per questione di centesimi di secondo su un corner delizioso di Bernardi. Proprio quest'ulitmo, nella ripresa al 65' si mette in proprio e trova il gol del pareggio. Non contento al 77' replica su calcio di rigore. Ennesima prova a tutto campo del numero 11 di mister Sandon. A questo punto l'ABC prova a gestire, ma all'85' arriva la beffa. Teodoro inventa una fucilata che batte l'incolpevole Di Stasio e regala un punto d'oro alla Vigontina San Paolo.



Ecco il tabellino della gara:



ABC ARRE BAGNOLI: Di Stasio, Bader Massaghri (9’ s.t. Cecconello), Minelli, Amine Massaghri (9’ s.t. Grazian), Trovò, Zanardo (14’ s.t. Redi), Nicolò Sandon, Busso, Bertipaglia (27’ s.t. Zagolin), Donati, Bernardi. A disp. Creuso, Violato. All. Diego Sandon.

VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Celegato (23’ s.t. Garavello), Barina (12’ s.t. Laguda), Paccagnella (27’ s.t. Scarpa), Canton, Amato, Teodoro, Casagrande, Ruzza, Nardi, Matta (36’ s.t. Piccolo). A disp. Santello, Bacchin, Baliello, Majolo. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Pinna di Vicenza.

RETI: 33’ p.t. Ruzza, 20’ s.t. e 32’ s.t. (rigore) Bernardi, 40’ s.t. Teodoro.

Ammoniti Bader Massaghri, Nicolò Sandon, Donati, Grazian, Barina, Canton, Teodoro e Ruzza. Recuperi: 2’ e 5’.