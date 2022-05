Promozione, girone C: le strade di mister Fiorin e l'Azzurra Due Carrare si dividono

Dopo poco più di due anni e due stagioni e mezzo, il lavoro di mister Valeriano Fiorin termina all’Azzurra Due Carrare e mister Valeriano Fiorin si dividono. Con una nota societaria odierna, apparsa sul sito ufficiale, la società della Bassa ha comunicato la fine del rapporto con l'ex allenatore di Pozzonovo e Unione Cadoneghe. Un interruzione che arriva dopo la recente salvezza conquistata con tre giornate di anticipo nel girone C del campionato di Promozione.



Fiorin, ricordiamo, subentrò a Paolo Meneghetti nell’inverno del 2020, proprio alla vigilia del primo lockdown che bloccò l’attività agonistica per un campionato e mezzo, prima di guidare in quest'annata Rosellini e compagni.

Parole di gratitudine, affidate ai canali social della squadra, da parte del direttore sportivo Andrea Stefani: "Il percorso insieme si interrompe, ma ci tengo a ringraziare Valeriano per tutto ciò che ci ha dato in questi due anni. Come società gli abbiamo dato l’opportunità di “tornare in pista” e lui ha saputo tirarci fuori da una situazione molto complicata. È doveroso riconoscere che ha fatto un lavoro enorme: la sua esperienza, la sua determinazione, la sua professionalità e il suo spirito battagliero ci hanno fatto crescere e ci hanno portato a vivere un calcio di intensità e agonismo che non conoscevamo. Nella stagione appena conclusa, dopo un girone d’andata incredibile, siamo stati colpiti duro dal Covid e la lunga pausa forzata ci ha penalizzato. Posso dire che è stato bello collaborare con un vero professionista, che in tanti anni di carriera ha fatto di questo sport il suo lavoro. Una bellissima esperienza con una brava persona, che tutta l’Azzurra Due Carrare deve solo ringraziare».