Promozione, girone C: Andrea Borile (Monselice) "Giochiamocela fino in fondo per qualcosa di importante"

Per Andrea Borile, approdato l'estate scorsa dietro la scrivania del Monselice, è tempo di una personale disamina sui primi mesi di questa nuova avventura biancorossa:

«Per prima cosa ringrazio Comparini, Mazzon e Loverro, insieme e tutta la società per la splendida opportunità che sto vivendo. Per me è un’esperienza importante, che sta arricchendo il mio bagaglio e mi sta facendo crescere. Da grande appassionato di calcio sul piano organizzativo, amministrativo e sportivo, ho trovato una piazza e una società con una mentalità vincente e ambiziosa: in estate ci siamo subito trovati in sintonia, perché anch’io vivo il calcio con entusiasmo e ambizione. Logicamente, dopo tredici anni da presidente, non è facile trovarsi a ricoprire un ruolo diverso: ma grazie al supporto di tutti lo sto vivendo al meglio, nel segno di un’esperienza formativa e istruttiva. Nel girone d’andata abbiamo pareggiato o perso quattro partite all’ultimo minuto e questo ci ha fatto lasciare per strada molto terreno. Del resto il calcio è così e bisogna saper gestire anche situazioni del genere. Nel mio piccolo sto cercando di dare un contributo al grandissimo lavoro che tutta la dirigenza sta portando avanti. A dicembre sono stati fatti dei colpi di mercato davvero importanti, da cui ci aspettiamo una grossa mano per spingere il Monselice a lottare per le prime posizioni. Ovviamente il calcio non è una scienza esatta, ma l’intento della società è di raggiungere risultati ambiziosi e importanti. Sul piano personale, al primo anno da dirigente in Promozione, sarebbe davvero una bella soddisfazione giocarsi fino in fondo qualcosa di importante».