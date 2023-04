Promozione, girone C: Andrea Stefani (Azzurra Due Carrare) "In due partite ci giochiamo un’intera stagione"

Contro la storia e il cuore, raffigurato nel volto di Valeriano Fiorin. Il condottiero delle ultime cinque stagioni - prima di quella attuale - dell'Azzurra Due Carrare, l'uomo del rinascimento della squadra della Bassa Padovana. Il calcio sa essere decisamente crudele e i biancazzurri dovranno giocarsi la permanenza in Promozione nella crudele e spietata lotteria dei playout proprio contro l'uomo che li ha riportati nella cartina geografica del calcio patavino che conta.

Sarà una doppia sfida di fuoco con l’Euganea Rovolon Cervarese. Il match di andata si giocherà, in trasferta, domenica 30 aprile alle 15.30: ritorno a Pontemanco sette giorni dopo. Ne è conscio il direttore sportivo biancazzurro Andrea Stefani. «La “botta” è stata indubbiamente pesante. Dopo un campionato in cui siamo quasi sempre stati fuori dai playout, ricaderci dentro con entrambi i piedi proprio all’ultima giornata è una bella mazzata. In ogni caso siamo consapevoli di avere i mezzi e le qualità per fare bene e riuscire a salvarci. Avere a disposizione due risultati su tre è importante, fermo restando che in due partite ci giochiamo un’intera stagione. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo, fino all’ultima goccia di energia».