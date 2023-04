Promozione, girone C: Andrea Stefani (Azzurra Due Carrare) "Testa al Monselice e massima concentrazione"

Una vittoria per salvarsi. Ecco cosa separa l’Azzurra Due Carrare dalla permanenza matematica in Promozone. Tutto all'ultima giornata, tutto in soli 90', contro un avversario di grandissimo valore, come il Monselice. Un derby ad altissimo tasso di tensione. Così il direttore sportivo dell'Azzurra Due Carrare, Andrea Stefani, delinea la sfida di domenica 16 aprile.

«Il girone si è confermato molto difficile ed equilibrato e in pochissimi punti si passa dalla zona-playout a quella playoff. Da parte nostra c’è il rammarico dei tanti infortuni che ci hanno penalizzato nel corso dell’anno. Penso a Riccardo Frison, un fuori quota importante che ha saltato buona parte del campionato, al nostro capocannoniere Simone Guzzo, costretto ai box per tante settimane, a Nicolò Gardellin, rientrato in gruppo a stagione in corso dopo un lungo stop, o a Sebastiano Zonzin, fuori da gennaio. Abbiamo giocato a lungo con dei 2005 che hanno fatto davvero bene: cito ad esempio Giacomo Lazzaro, che dagli Allievi si è ritrovato a fare una decina di partite in Promozione. Il derby con il Monselice? Sarà una sfida durissima, perché loro hanno bisogno dei tre punti per sperare di andare i playoff. È altrettanto vero che una vittoria potrebbe non essere sufficiente, stando ai risultati degli altri campi, mentre a noi il successo darebbe la certezza matematica della salvezza. Sono convinto che l’Azzurra abbia una rosa valida per restare in categoria e confido nell’attenzione e nella determinazione dei ragazzi. Siamo da sette anni in Promozione e abbiamo dimostrato, con i fatti, di poterci stare a testa alta. Logicamente c’è del rammarico per alcune opportunità gettate al vento: penso alla sconfitta di Abano o a qualche match casalingo non all’altezza delle nostre possibilità. Ma guardarsi indietro, in questo momento, non serve a nulla: testa al Monselice e massima concentrazione».