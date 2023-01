Promozione, girone C: Andrea Stefani (DS Azzurra Due Carrare) "Salutato un 2022 ricco di ottimi risultati"

Tra le protagoniste del girone C del campionato Promozione c'è l'Azzurra Due Carrare, squadra ancora più ambiziosa dopo l'innesto del classe 2003 dell'Este Zabarella. Di questo e molto altro ha parlato il direttore sportivo della squadra biancazzurra Andrea Stefani. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo salutato un 2022 ricco di ottimi risultati – le parole del responsabile dell’area tecnica dell'Azzurra Due Carrare – In primis lo strepitoso campionato regionale vinto dalla juniores, che ha conquistato una vittoria storica approdando nella difficilissima categoria Élite. A maggio c’è stato pure il ritorno di Michele Marotti, che ha iniziato sin da subito un duro lavoro finalizzato ad ottenere dalla Figc il riconoscimento di Scuola Calcio: ad oggi, in tal senso, abbiamo già fatto diversi incontri con allenatori esperti, psicologa e Medicina dello Sport. Con la prima squadra abbiamo avviato un percorso nuovo con mister Diego Sandon, allestendo insieme a lui una rosa in linea con gli obiettivi della società. Siamo consapevoli di essere inseriti in un girone molto difficile e complicato ma lotteremo partita dopo partita per allontanarci dai playout, consapevoli che per ambire ai playoff dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Nella scorsa stagione abbiamo tagliato il traguardo al settimo posto, esattamente come la classifica attuale. A dicembre molte squadre si sono rinforzate: noi abbiamo tenuto fede alla nostra linea, coscienti di aver allestito una buona rosa già in estate. Purtroppo qualche infortunio di troppo ci ha messo in difficoltà ma continueremo il nostro percorso facendo crescere tanti giovani di prospettiva, sui quali abbiamo investito molto in termini di tempo e di risorse. Il tutto con la fortuna di essere supportati da ragazzi esperti, che hanno alle spalle tanti campionati di categoria."