Promozione girone C: le designazioni arbitrali della decima giornata

Cinque squadre in 4 punti. Già da questo dato si può capire l'equilibrio che regna sovrano nel nel girone C del campionato Promozione. Rinviato il discorso fuga della Piovese, ora si fa sul serio e la posta in palio si alza, come nello scontro tra Villafranchese e Piovese di questa domenica. Il Limena secondo in graduatoria ospita il Porto Viro, mentre il lanciatissimo Monselice va in casa del Loreo. Saonara Villatora chiamato al riscatto, tra le mura amiche, contro la Vigontina San Paolo, mentre tra Azzurra Due Carrare ed Armistizio Esedra Don Bosco si potrebbe vedere il debutto con la maglia ospite di Falcetti, proveniente dalla Curtarolese. Completano il turno il match salvezza tra ABC e Aurora Legnaro e Badia Polesine-Calcio Casalserugo Maserà

Di seguito le designazioni del girone C. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 28 novembre:

ABC Arre Bagnoli Candiana-Aurora Legnaro - Arbitro: Andrea Martucci (Verona) Assistenti: Matteo Pavanati (Adria) e Davide Puggina (Este)

Azzurra Due Carrare-Armistizio Esedra Don Bosco - Arbitro: Ademir Hrlovic (Venezia) Assistenti: Lisa Turchetto (Mestre) e Daniele Rizzo (Treviso)

Badia Polesine-Calcio Caselserugo Maserà - Arbitro: Mattia Tinelli (Verona) Assistenti: Jacopo Albertin (Padova) e Matteo Pellini (Legnago)

Saonara Villatora-Vigontina San Paolo - Arbitro: Marco Cazzavillan (Vicenza) Assistenti: Mihai Irimca (Rovigo) e Salvatore Sava (Padova)

Limena-Porto Viro - Arbitro: Lorenzo Lena (Treviso) Assistenti: Mario Columbro (Mestre) e Antonio Parisse (Mestre)

Loreo-Monselice - Arbitro: Gianluca Fighera (Treviso) Assistenti: Alessandro Bozzolan (Rovigo) e Anna Gallo (Rovigo)

Villafranchese-Piovese - Arbitro: Andrea Venturato (Bassano del Grappa) Assistenti: Luciano Cordella (Treviso) e Alessandro Fassina (Bassano del Grappa)