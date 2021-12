Promozione, girone C: gli arbitri della 13° giornata

La Piovese si candida a diventare campione d'inverno del girone C del campionato di Promozione. Per diventarlo dovrà fare i conti con il Villatora Saonara, nel big match dell'ultima giornata del girone d'andata. Le inseguitrici sono chiamate a non perdere colpi e saper raccogliere il testimone. Il Monselice ospita in casa il Porto Viro, mentre la Villafranchese va a trovare l'Aurora Legnaro. Interessante Vigontina San Paolo-Limena, mentre l'Azzurra Due Carrare deve fare i conti con il Casalserugo Maserà. Derby rodigino tra Loreo e Badia Polesine, completa il quadro un intrigante Armistizio Esedra Don Bosco-ABC Arre Bagnoli Candiana.

Di seguito le designazioni del girone C. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 19 dicembre:

Armistizio Esedra Don Bosco-ABC Arre Bagnoli Candiana - Arbitro: Federico Albi (Verona) Assistenti: Angelo Lavino (Padova) e Vincenzo Pallone (Vicenza)

Aurora Legnaro-Villafranchese - Arbitro: Ivan Simonetto (San dona' di Piave) Assistenti: Marco Bonello (Este) e Angelo Basile (Padova)

Casalserugo Maserà-Azzurra Due Carrare - Arbitro: Simone Scomparin (San dona' di Piave) Assistenti: Alessandro Scognamiglio (Padova) e Enrico Magro (Padova)

Loreo-Badia Polesine - Arbitro: Luigi Scicolone (San dona' di Piave) Assistenti: Gianluca Morrone (Castelfranco Veneto) e Alessandro Bozzolan (Rovigo)

Monselice-Porto Viro - Arbitro: Paolo Zantedeschi (Verona) Assistenti: Riccardo Furlan (Chioggia) e Martino Cremonese (Este)

Piovese-Villatora Saonara - Arbitro: Lorenzo Lena (Treviso) Assistenti: Stefano Faccioni (Legnago) e Dario Lorenzon (Treviso)

Vigontina San Paolo-Limena - Arbitro: Davide Framba (Verona) Assistenti: Alberto Luvison (Conegliano) e Francesco Rossini (Padova)?