Promozione, girone C: le designazioni arbitrali del 4°turno

Equilibrio sovrano nel girone della capolista Villatora Saonara. Di seguito tutti gli arbitri della giornata 4 del gruppo C del campionato Promozione

Anche in Promozione si comincia a fare sul serio. In modo particolare nel girone C, dove nessuna squadra si trova a punteggio pieno. Ecco di seguito tutti i fischietti chiamati ad arbitrare le sette gare di domenica alle ore 15:30:

Arre Bagnoli Cadiana-Villafranchese - Arbitro: Alberto Gironi di Verona Assistenti: Simone Pretto (Vicenza) e Alessandro Scognamiglio (Padova)

Aurora Legnaro-Monselice Calcio - Arbitro: Alberto Fornaini di Treviso Assistenti: Filippo Faggian (Mestre) e Luca Granziero (Padova)

Badia Polesine-Limena - Arbitro: Francesco Zaccheria di Legnago Assistenti: Nicholas Bacelle (Padova) e Angelo Lavino (Padova)

Casalserugo Maserà-Vigontina San Paolo - Arbitro: Davide Framba di Verona Assistenti: Aleksas Rocchi (Mestre) e Niccolò Pianegonda (Schio)

Calcio Saonara Villatora-Azzurra Due Carrare - Arbitro: Davide Tiozzo Fasiolo di Chioggia Assistenti: Matteo Pavanati (Adria) e Davide Puggina (Este)

Loreo-Porto Viro - Arbitro: Tommaso Scudieri di Verona Assistenti: Nicola Tinazzo (Rovigo) e Vincenzo D'Angelo (Chioggia)

Piovese-Armistizio Esedra Don Bosco - Arbitro: Francesco Dogliani di Conegliano Assistenti: Tiziano Ballarin (Venezia) e Alberto Fantin (Padova)