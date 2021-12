Promozione, girone C: gli arbitri dell'undicesima giornata

A distanza di una settimana, tutto come prima. Cinque squadre in 4 punti ed equilibrio sovrano nel girone. Per la Piovese capolista, impegno casalingo contro l'Arre Bagnoli Candiana, mentre la Villafranchese è attesa dalla trasferta con il Vigontina San Paolo. Il match di cartello della giornata è tra Monselice-Limena. Il Saonara Villatora va in casa del Porto Viro, l'Azzurra Due Carrare altrettanto con l'Aurora Legnaro, mentre impegno casalingo per l'Armistizio Esedra Don Bosco con il Badia Polesine. Completa il turno Casalserugo Maserà-Loreo.

Di seguito le designazioni del girone C. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre:

Armistizio Esedra Don Bosco-Badia Polesine - Arbitro: Gianluca Fighera (Treviso) Assistenti: Davide Puggina (Este) e Francesco Labombarda (Este)

Aurora Legnaro-Azzurra Due Carrare - Arbitro: Francesco Dogliani (Conegliano) Assistenti: Hicham Amessou (Rovigo) e Anna Gallo (Rovigo)

Casalserugo Maserà-Loreo - Arbitro: Augusto Enrico Spedo (Legnago) Assistenti: Paolo Bortoletto (Padova) e Luca Granziero (Padova)

Porto Viro-Saonara Villatora - Arbitro: Mattia Bragagnolo (Castelfranco Veneto) Assistenti: Adarsh Rosiglioni (San dona' di Piave) e Mattia Schincariol (Adria)

Monselice-Limena - Arbitro: Pietro Brentegani (Verona) Assistenti: Luca Vittadello (Padova) e Matteo Pavanati (Adria)

Piovese-Arre Bagnoli Candiana - Arbitro: Francesco Zaccheria (Legnago) Assistenti: Nicola TInazzo (Rovigo) e Stefano Lorenzin (Castelfranco Veneto)

Vigontina San Paolo-Villafranchese - Arbitro: Thomas Manzini (Verona) Assistenti: Alessandro Scognamiglio (Padova) e Samuele Bottacin (Mestre)