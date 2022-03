Promozione, girone C: l'arbitro la fa grossa, tra ABC e Saonara Villatora tutto in sospeso

La corsa nei piani alti della classifica si colora di giallo. Anzi di rosso, come il colore del cartellino sventolato dall'arbitro Poggiana ai danni di Grimaldi, portiere dei locali, al 95' di ABC-Saonara Villatora. E fin qui niente di strano. Il problema, se così si può dire, è alla ripresa del gioco. L'arbitro autorizza la ripresa del gioco, ma non consente agli arancioneri l’ingresso del secondo portiere. L'ABC precisa che "non erano state esaurite le sostituzioni e che c’erano, dunque, tutte le possibilità per inserire il secondo di Grimaldi". Resosi conto del fattaccio, Poggiana fischia la fine del match scatenando le polemiche roventi dei presenti e degli addetti ai lavori. Tramite il suo sito ufficiale l'ABC ha già preannunciato reclamo ufficiale, attraverso le parole del presidente onorario Massimo Lazzarin: "Il direttore di gara ha perso il controllo del match, al punto da far riprendere il gioco mentre il nostro dirigente Alberto Zeffin stava ancora uscendo dopo la sua espulsione. Il dato di fatto è che ci è stato espulso il portiere e non ci è stata data l’opportunità di far entrare il secondo. È un errore tecnico evidente, il regolamento parla chiaro. Per di più, noi non avevamo nemmeno esaurito le sostituzioni. Eravamo in pieno recupero, forse l’arbitro pensava che la partita fosse ormai conclusa. Lo stesso commissario di campo ha riconosciuto e ammesso l’errore e, come società, abbiamo già fatto il preannuncio di reclamo. Ci sono tre giorni di tempo per presentare ricorso: poi capiremo cosa deciderà il giudice sportivo».

A questo punto non resta che aspettare il verdetto di quest'ultimo, anche perché il campo aveva visto trionfare il Saonara Villatora per 2 a 1 sull'ABC, al termine di un match nervosissimo tra calci di rigore dati e non dati, fuorigiochi visti e non visti, oltre alla solita dose industriale di agonismo oltre i livelli di guardia. Le reti: al 32' rigore impeccabile di Trolese per il Saonara Villatora, che replica nella ripresa al 69' con una punizione deviata da Minelli nella propria porta. In pieno recupero Bernardi rianima i padroni di casa, prima del putiferio finale. A sensazione, ABC-Saonara Villatora avrà degli strascichi molto più lunghi e ampi, un po' per tutti.

Il tabellino della gara del Maurizio Sacco:

ABC ARRE BAGNOLI: Grimaldi, Turra, Ongaro, Busso (42’ s.t. Bader Massaghri), Minelli, Zanardo, Zagolin (23’ s.t. Bertipaglia), Redi, Berenzi (17’ s.t. Portalone), Donati, Bernardi. A disp. Di Stasio, Mardegan, Cecconello, Amine Massaghri, Violato, Momoli. All. Diego Sandon

SAONARA VILLATORA: Ciucevich, Vignaga, Cavraro, Tagliapietra, Trolese, Fortini, Contin (4’ s.t. Rigato), Guzzo (44’ s.t. Testa), Michieli (1’ s.t. Santi), Niselli (49’ s.t. Agostini), Calore (42’ s.t. Rotondi). A disp. Hoxha, Babetto. All. Alberto Boscaro



ARBITRO: Poggiana di Bassano del Grappa

RETI: 32’ rig., 69' Trolese, 93' Bernardi

Espulsi: 95' Grimaldi per doppia ammonizione e il dirigente locale Alberto Zeffin per proteste

Ammoniti Ongaro, Busso, Donati, Contin, Testa

Recuperi: 1’; 6’