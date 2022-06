Promozione, girone C: l'arbitro del playout di ritorno dell'Armistizio Esedra Don Bosco

Dentroo fuori per l'Armistizio Esedra Don Bosco. La squadra di Favalli domenica 5 giugno alle ore 16:30 si gioca le residue chance di salvezza nel rodigino contro il Lore. Per gli uomini di Favalli un solo risultato a disposizione: la vittoria con almeno due gol di scarto, dopo la rocambolesca sconfitta casalinga di una settimana fa per 3 a 2 e la migliore posizione in classifica sempre del Loreo.

Ecco il team arbitrale che dirigerà l'incontro:

Loreo-Armistizio Esedra Don Bosco - Arbitro: Luigi Scicolone di San Donà di Piave. Assistenti: Davide Carraretto (Treviso) e Massimiliano Alvise Quaglia (Mestre)